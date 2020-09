Come riporta il Corriere dello Sport oggi, chi conosce Dzeko (e anche chi semplicemente lo ha guardato dimenarsi con la maglia della Roma in mezzo a partite disperate e difese irte di chiodi e spine ha imparato a conoscerlo un po’), non dubita di lui. Compreso Paulo Fonseca, il tecnico che lo ha visto restare tenacemente seduto a Verona quando ancora erano, eravamo tutti sicuri che la manfrina si sarebbe spenta e la Juve, come da desiderio di Pirlo, sarebbe diventata di lì a poco la nuova squadra di un Edin tuttora indemoniato eppure stanco, alla sua età, di veder vincere. Ora, Fonseca non ha scelta (né centravanti alternativo), la Roma neppure e i tifosi tanto meno: non ne hanno per questa sera e probabilmente per il resto della stagione, a meno che di qui al 5 ottobre il mercato non proponga sussulti oggi suggeriti al massimo dalla psicanalisi dei social.