La Roma si gode l'ottimo momento di forma che vale attualmente il terzo posto in classifica alle spalle di Milan e Sassuolo e festeggia la notizia della guarigione di Edin Dzeko dal Covid-19. Con un post pubblicato sulla propria pagina Twitter, il capitano giallorosso ha annunciato l'esito negativo dell'ultimo tampone al quale è stato sottoposto. E chi gli dà il via libera per tornare a disposizione del tecnico Paulo Fonseca.



IL TWEET - "Finalmente negativo! Ora non vedo l'ora di allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene", ha tweettato Dzeko. Che dovrà ora sottoporsi alle visite di rito per ottenere l'idoneità sportiva prima di tornare a tutti gli effetti a pieno regime.





— Edin Džeko (@EdDzeko) November 23, 2020