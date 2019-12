Vacanze di lavoro per Edin Dzeko. Anche a Dubai, dove si trova con la sua famiglia, l'attaccante della Roma si sta mantenendo in forma. Secondo il Corriere dello Sport, si sta allenando con un preparatore personale. Edin si presenterà in formissima alla ripresa degli allenamenti della squadra di Fonseca, fissata per lunedì, con un obiettivo chiaro in testa: arrivare il prima possibile a 100 gol segnati con la maglia giallorossa. Ora è a 97 (in 201 partite, media di 0,48 reti per gara).