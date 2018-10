Edin Dzeko è nella storia della Roma. A meno di tre anni e mezzo dal suo arrivo nella Capitale, il centravanti bosniaco numero 9 ha raggiunto un traguardo che in pochi giallorossi nella storia possono vantare: da ieri sera il numero 9 è nella top 10 dei marcatori della storia romanista. Grazie alla tripletta messa a segno nella gara di Champions League contro il Viktoria Plzen, ora Edin e i suoi 77 gol in 147 presenze con la maglia giallorossa sono ufficialmente nel gotha di Trigoria dietro a mostri sacri come Totti, Pruzzo, Amadei, Volk, Manfredini, Montella, Balbo, Delvecchio e Da Costa. Questi ultimi 3, tra l’altro, sono tutti sotto i 90 gol: a Dzeko basterà tornare a segnare anche in campionato per scalare la classifica già nelle prossime partite. Altro piccolo dato da segnalare: dopo Volk e Manfredini, Dzeko ha la terza media-gol più alta di questa top 10: 0,52 reti a partita.