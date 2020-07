Edin Dzeko è nervoso. E lo testimonia la mancata esultanza nella vittoria della Roma sul Verona. Come scrive il Corriere della Sera, il bosniaco non starebbe prendendo bene il suo status di cedibile, con i giallorossi pronti ad ascoltare offerte per il suo cartellino. Con 7 milioni di euro a stagione, il suo ingaggio rischia di essere insostenibile per le casse romaniste, ancora di più senza Champions. Sull'ex City ci sono Juventus e Inter.