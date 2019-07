Edin Dzeko e la Roma sono sempre più lontani. L'attaccante bosniaco ha un accordo con l'Inter e ha ribadito più volte che vorrebbe andare in nerazzurro. Secondo il Corriere dello Sport, l'attaccante non è rimasto soddisfatto dal trattamento ricevuto dal club, che ha agevolato la cessione di El Shaarawy in Cina e non la sua, nonostante avessero tutti e due il contratto in scadenza nel 2020.