Edin Dzeko, centravanti di Roma e Bosnia, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Grecia, tornando su un vecchio screzio con Manolas, compagno in giallorosso: "In quella partita, l'unica cosa negativa è stata la provocazione di Manolas ai tifosi. Certamente, posso dire che non abbiamo iniziato noi. Una volta tornati a Roma, abbiamo chiarito".