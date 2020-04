Edin Dzeko è sempre più al centro della Roma. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'attaccante bosniaco (che a settembre diventerà papà per la terza volta) insieme a Kolarov e a Pellegrini sta portando avanti la trattativa per il taglio agli stipendi. Tra il club giallorosso e la squadra la trattativa deve ancora partire e anche gli agenti dei singoli giocatori non sono ancora stati contattati direttamente. All'interno del gruppo i calciatori hanno raggiunto grossomodo un'intesa: rinunciare al 60 (forse anche 70%) dello stipendio di marzo, spalmando poi quelli di aprile, maggio e giugno sul prossimo esercizio finanziario, in modo di permettere alla Roma di alleggerire le perdite nel bilancio attuale.