MVP di Roma-Viktoria Plzen con la sua tripletta, Edin Dzeko parla a Sky Sport al termine del match: "E' stata la mia prima tripletta in Champions, sono contento. Il ritiro ci ha fatto bene, ma non siamo ancora nemmeno vicini al nostro massimo: queste tre partite ci danno ancora più fiducia, dobbiamo dare sempre di più. Mi piace avere tanti palloni giocabili in avanti. Real Madrid? Sorpreso dalla sconfitta, ora utte sono difficili: sarà importantissimo il doppio confronto con il CSKA Mosca".