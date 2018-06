Edin Dzeko, attaccante di Roma e Bosnia, pensa già ai prossimi europei. Queste le parole del numero 9 giallorosso riportate vocegiallorossa.it: "Ora il nostro obiettivo è qualificarci per l’Europeo. Abbiamo cominciato un nuovo progetto, che ha previsto, oltre all’arrivo di un nuovo allenatore, anche il debutto di giovani di talento, che verranno guidati da giocatori già inseriti nel giro della nazionale".



SUL MONDIALE - "Oltre al Belgio e alla Francia, che hanno fatto molto bene, vincendo la prima partita, bisogna tenere d’occhio anche il Brasile, la Spagna e soprattutto la Germania. Nonostante quest’ultime abbiano cominciato con il piede sbagliato il mondiale, occorre sempre prestargli molta attenzione. In queste nazionali, sono presenti dei giocatori che militano in club di prestigio che giocano moltissime partite durante l’anno, ed è quindi fisiologico che la stanchezza si faccia sentire e che possa portare a delle brutte prestazioni, come quelle finora viste".