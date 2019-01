Il giallo era nato dopo alcuni video postati sui social, ma da Firenze è arrivata la secca smentita: Dzeko non ha rivolto alcun sputo all'arbitro Manganiello in occasione dell'espulsione. Il bosniaco, infatti, ha rivolto solo epiteti anche pesanti al direttore di gara e per questo andrà incontro comunque a una squalifica di almeno due turni. Il più ripetuto è stato "Vergogna!"