Edin Dzeko potrebbe prolungare di un anno il suo contratto con la Roma (in scadenza nel 2022) spalmando il suo ingaggio fino al 2023. Alcuni intermediari, per alleggerire il bilancio giallorosso, hanno proposto il giocatore all'Inter ma la Roma non ha alcuna intenzione di privarsi del bosniaco. Lo riporta il Tempo.