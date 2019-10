Edin Dzeko non vuole saltare neanche un minuto. Contro il Cagliari, nonostante si fosse reso conto che qualcosa nella sua faccia si era rotto, ha voluto comunque restare in campo fino alla fine della partita. Poi gli esami, che hanno evidenziato una doppia frattura allo zigomo, e l'intervento chirurgico. Anche in queste condizioni, però, il gigante bosniaco non molla. Come riporta il Corriere dello Sport, negli ultimi giorni l'attaccante è stato nel suo Paese per star vicino ai compagni di nazionale. Ieri ha ripreso a lavorare, ma dalla prossima settimana metterà l'acceleratore e comincerà ad allenarsi con la mascherina in carbonio che dovrà accompagnarlo per circa un mese. Edin vuole esserci già alla ripresa del campionato, contro la Sampdoria. L'obiettivo è fare il miracolo e rientrare proprio per la gara di Marassi.