Il centravanti bosniaco della Roma, Edin Dzeko, si è soffermato a parlare ai microfoni di bluewin.ch per parlare del match di Champions League che andrà in scena questa sera ad Oporto tra i padroni di casa del Porto e la sua Roma.



Così l'attaccante:"Non siamo una squadra fatta per attendere in difesa, dovremo attaccare e provare a fare almeno un gol per passare il turno. Eguagliare la semifinale dello scorso anno? Il 3-0 al Barcellona è stato un risultato che ha fatto storia e con un po' di fortuna potremo eguagliare questo risultato".