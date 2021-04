Dopo una stagione complicata, la Roma aspetta il finale col botto da parte di Edin Dzeko , che fu decisivo nella cavalcata Champions di tre anni fa. Domani sera, nel ritorno dei quarti d’Europa League, contro l’ Ajax , il numero nove partirà titolare, come nella gara vinta dai giallorossi la scorsa settimana nella sfida di andata (2-1), quando Edin ha fornito una prestazione di personalità e livello. In quella che potrebbe essere la sua ultima stagione con la maglia della Roma ,anche se ha un altro anno di contratto, al di là dei rapporti ormai logori dentro Trigoria, Dzeko è l’uomo a cui la squadra si aggrappa per tentare di raggiungere una semifinale europea, che sarebbe storica e che consentirebbe ai tifosi di tornare a sognare un trofeo