A poche ore di Bosnia-Italia l'attaccante della Roma, Edin Dzeko, è intervenuto in conferenza stampa accanto al ct Prosinečki. Il bosniaco ha anche commentato il momento di Alessandro Florenzi, che non sta trovando spazio con Fonseca: "Florenzi è il nostro capitano, in questo momento non sta vivendo una situazione bella, però è un giocatore forte, che sicuramente riuscirà a venirne fuori e a tornare sui propri livelli. Alla fine dobbiamo tutti rispettare la decisione di Fonseca e, come ho detto, a Roma sono contento".