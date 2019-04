il corteggiamento del West Ham a Dzeko è proseguito. E ha incontrato il sì del bosniaco, che tornerebbe così a lavorare con Manuel Pellegrini, suo allenatore ai tempi del Manchester City. Come anticipato ad ottobre da Calciomercato.com che tornerebbe così a lavorare con Manuel Pellegrini, suo allenatore ai tempi del Manchester City.



INCONTRO IN SETTIMANA - La sua avventura nella Capitale volge al termine, come dimostra l’ennesimo incontro tra il direttore sportivo Massara e Vigorelli, procuratore di Zaniolo che spesso in passato ha fatto da intermediario tra Trigoria e il calcio inglese, in cui è stata analizzata la prima proposta del West Ham. La squadra londinese, che aveva cercato Dzeko anche durante la finestra invernale dei trasferimenti, ha messo sul piatto 10 milioni per il cartellino del bosniaco, che al 30 giugno avrà un ammortamento residuo di 4,6 milioni nel bilancio societario: sopra quella cifra sarà tutta plusvalenza.



LA ROMA TRATTA - Massara ha rispedito al mittente la proposta, dando l’incarico a Vigorelli di far salire l’asticella sino a 20 milioni per arrivare alla cessione agli Hammers. Da parte sua il numero 9 ha trovato un principio di accordo con gli inglesi, che gli garantirebbero un contratto biennale alle stesse cifre percepite a Roma. Dzeko ha ricevuto manifestazioni di interesse anche da parte dell’Everton e dell’Inter, ma la volontà del club giallorosso è di non rafforzare una diretta concorrente in Italia.