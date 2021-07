Edin Dzeko è stato uno dei calciatori testimonial per il lancio della nuova maglia dellaRoma, firmata New Balance. Un indizio verso la sua permanenza: l'arrivo di Mourinho probabilmente ha riacceso in lui la fiamma che serviva, dopo lo spacco con Fonseca. Il numero 9 giallorosso lo ha celebrato su Instagram: "Diciannovesima stagione da professionista e sempre più carico e motivato".