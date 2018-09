Stop per Patrik Schick in allenamento. L’attaccante della Roma, impegnato con la Repubblica Ceca, si è fermato ieri durante la seduta per un problema all’inguine. A confermarlo lo stesso tecnico della nazionale, alla vigilia della sfida di oggi contro la Russia: “Saremo costretti a qualche cambiamento, non so se Patrik giocherà perché ha avuto un problema all’inguine”, ha dichiarato Karel Jarolím. Nelle prossime ore lo staff medico della Repubblica Ceca valuterà le condizioni dell’attaccante della Roma, ma se ne saprà di più solo mercoledì quando Schick tornerà a Trigoria. I medici cechi hanno rassicurato parzialmente la Roma, dovrebbe trattarsi di un semplice affatticamento ma la zona è delicata...