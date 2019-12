Dan Friedkin ha fatto recapitare la sua offerta a James Pallotta. Il presidente giallorosso era partito da una valutazione complessiva di un miliardo (a cui andrebbero sottratti circa 270 milioni di debiti), ma come scrive Il Tempo, il texano ha ritenuto eccessiva una richiesta simile. La sua proposta è più bassa, ma non di molto (700 milioni?) e ora la decisione finale spetta a Pallotta. Nel frattempo, Friedkin attende che la sindaca Raggi annunci la fine dei lavori preparativi e l’avvio dell’iter di Tor di Valle. L’affare potrebbe definirsi nelle prossime settimane, con Ryan Friedkin pronto a prendere in mano la gestione del club.