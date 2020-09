Dan Friedkin is here. Il nuovo presidente della Roma è arrivato nella capitale. L’imprenditore texano lo aveva promesso nel corso della sua prima intervista: “Vorrei incontrare Fonseca per capire come sta preparando la stagione e conoscere la squadra“. Friedkin è a Roma almeno da stamattina e avrebbe preso subito contatti con Guido Fienga, in quarantena dopo aver partecipato all’Assemblea di Lega con De Laurentiis. Dan e Ryan Friedkin sono a Trigoria. I nuovi vertici della Roma hanno incontrato la squadra e Paulo Fonseca, e hanno assistito all'allenamento odierno​



AGENDA - Ancora non si conoscono i prossimi spostamenti del presidente. Possibile che abbia un incontro con la sindaca Virginia Raggi, anche se al momento non è in programma. Probabilmente quello di Friedkin sarà un primo blitz di presa di contatto, per poi tornare per un periodo più lungo. Domani potrebbe essere lui ad annunciare il ritorno di Smalling che potrebbe sbarcare domani.