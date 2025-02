Roma, è arrivato Gourna-Douath: sarà subito a disposizione contro il Milan VIDEO

Il giorno dopo l'ufficialità della chiusura dell'operazione,Il classe 2003, proveniente dal Salisburgo, sbarca alla corte di Claudio Ranieri con la formula delche può convertirsi in obbligo al realizzarsi di determinate condizioni. Dopo aver svolto le visite mediche in Austria e aver firmato in remoto il contratto fino al prossimo 30 giugno, il giocatore franceseQuesto il comunicato ufficiale pubblicato dal club giallorosso nella giornata di ieri: “L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Lucas Gourna-Douath dal Salisburgo. L'operazione per il centrocampista francese si conclude in prestito con diritto di riscatto. Classe 2003, Gourna-Douath cresce nelle giovanili del Saint-Etienne per poi affermarsi in prima squadra a 17 anni, collezionando diverse presenze in Ligue 1. Nel 2022 passa al Salisburgo, contribuendo alla conquista del campionato austriaco nel 2023. In giallorosso vestirà la maglia numero 27”.Numericamente, il suo arrivo compensa la cessione in prestito con diritto di riscatto del connazionale Enzo Le Fée al Sunderland.