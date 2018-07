La Roma ha deciso di cedere l’esterno offensivo Daniele Verde per fare plusvalenza. In pressing da tempo c’è l’Udinese che lo vorrebbe per il 4-2-3-1 di Velazquez, anche se le offerte migliori sono arrivate dall’estero. Sull’ex Verona ci sono Porto e Reims. Più defilato l’Alaves. In settimana previsto un contatto tra Monchi e dirigenza friulana