Chrisè pronto a diventare un nuovo giocatore della. Il classe '89 è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Roma Ciampino, accolto da diversi tifosi giallorossi. Il centrale si recherà ora a Villa Stuart, dove sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà alla Roma. Arriva in prestito dal Manchester United.Smalling ha svolto le visite a Villa Stuart:ha posato per la prima volta con la sciarpa della Roma dopo essere sbarcato in città.