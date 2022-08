La Roma e il Bologna continuano a trattare per il trasferimento in Emilia di Eldor Shomurodov, ma per l'attaccante c'è ancora grossa distanza. Secondo la Gazzetta dello Sport gli ultimi contatti risalgono a una settimana fa e ballano sempre 4 milioni fra la richiesta di 14 milioni giallorossa e l'offerta da 10 di Sartori.