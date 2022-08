L’entusiasmo per la Roma non smette di salire. In meno di 24 ore dall’apertura della vendita libera e prima ancora di conoscere gli avverarsi, è stata infatti superata la quota dei 35.000 abbonati per i match europei e per la Coppa Italia di gennaio. Numeri da capogiro per i giallorossi, che hanno già superato la media di 29.000 spettatori dell’ultima partecipazione in Europa League.