Roma, è caccia al nuovo tecnico: per i bookie duello Mancini-Ranieri, più lontana in quota l'opzione Allegri

Era nell'aria, ma adesso è ufficiale: Ivannon è più l'allenatore della. Il tecnico croato paga un percorso fortemente negativo, per un parziale dodicesimo posto a soli quattro punti dalla zona retrocessione. Ora per la dirigenza parte la caccia al terzo tecnico della stagione: su Snai comanda Roberto Mancini, favorito a 1,85 sul ritorno di Claudio Ranieri dato 3. Possibile anche un Rudi Garcia 2.0, offerto a 4, stessa quota di Massimiliano Allegri, fermo dopo l'addio alla Juventus. Per il prossimo mister ci sarà subito un esordio di fuoco, in casa del Napoli capolista: su Planetwin365 offerto a 4,46 il primo colpo esterno stagionale dei giallorossi contro l' 1,76 del successo partenopeo.

Partita con ben altre ambizioni di classifica dopo un mercato importante, alla Roma servirà un'impresa per rientrare in zona Champions League: si gioca infatti a 34 un piazzamento nella top-4 dei giallorossi, mentre la vittoria dell'Europa League è offerta a 15 s