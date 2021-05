La Roma vuole mettersi al sicuro e assicurarsi un portiere di lusso per la prossima stagione. L'arrivo di Josè Mourinho spinge la dirigenza ad alzare l'asticella sul mercato, con il ruolo tra i pali considerato prioritario viste le prestazioni discontinue di Pau Lopez e Mirante. Gli esperti restano in Serie A per individuare il possibile colpo dei giallorossi: si giocano a 5,00 gli arrivi nella prossima finestra di mercato di Juan Musso dell'Udinese e Alex Meret del Napoli, con quest'ultimo anche nel mirino dell'Inter. Tra le ipotesi azzardate dai bookie c'è anche quella di Gianluigi Buffon, il quale a fine stagione lascerà la Juventus: all'età di 43 anni potrebbe essere una soluzione anche per il ruolo di secondo portiere. Per questo l'approdo di 'Gigi' alla Roma è dato a 7,00. Infine, da non escludere del tutto, il sogno David De Gea: 'messo' in panchina dal giovane Henderson allo United; lo spagnolo rappresenta il desiderio di molti tifosi, che però paga ben 10 volte la posta giocata.