Perso un Frattesi se ne fa un altro. Anche se non è facile. Nel senso che giocatori con le caratteristiche dell'ormai giocatore dell'Inter non ce ne sono molti a buon mercato. Pinto e Mourinho scandagliano il mercato in cerca del profilo giusto a centrocampo tra dubbi tattici, di stipendio e di tenuta fisica.



QUESTIONE DI BUDGET - La Roma può contare sul budget risparmiato per l'azzurro ma nelle lista del tecnico come priorità c'è anche quella di un bomber. Per questo prestiti, svincolati (vedi Kamada) o occasioni non sono da scartare. Ecco le candidature attuali, col mister X sullo sfondo che è un must dei Friedkin. L'identikit è: giocatore di forza e forza fisica, ma pure coi piedi buoni.