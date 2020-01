Il viaggio in Spagna c'è stato, ma non per prendere Januzaj. A sorpresa, infatti, la Roma ha trovato l'accordo per Carles Perez del Barcellona. L'ala destra mancina classe 1998, cresciuto nella Cantera blaugrana, ha detto sì al trasferimento nella capitale al termine di una trattativa lampo nata appena saputo del trasferimento di Politano al Napoli e della richieste onerose della Real Sociedad per Januzaj. L'ulteriore indirizzo sulla fumata bianca arriva dalla mancata convocazione di Perez contro il Valencia.



DETTAGLI - L'accordo col Barcellona è stato trovato con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni e controriscatto dei catalani. In blaugrana d'altronde Perez sta trovando poco spazio e si è fatto notare soprattutto nella sfida con l'Inter in Champions. Dodici presenze e 2 gol finora di cui 1 proprio ai nerazzurri oltre a 3 assist. Il giocatore dovrebbe arrivare entro domenica ma non potrà comunque essere convocato per il derby.