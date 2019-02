Fischi e insulti, per modo di dire, il pullman della Roma all'ingresso dell'Olimpico a pochi minuti dalla sfida col Milan. Dopo il 7-1 subito a Firenze con la Fiorentina difficile immaginare qualcosa di diverso. Fischi sonori anche all'ingresso dei giocatori all'Olimpico. Un clima rovente preannunciato già dalle scritte anti-Kolarov apparse sotto casa del serbo venerdì sera. Annunciata una coreografia per ricordare il tifoso De Falchi, ucciso proprio durante un Milan-Roma, ma appena terminata la curva uscirà dalla stadio in segno di protesta.