Roma, è De Rossi mania: ecco il murale alla Iron Man a due passi da Totti

21 minuti fa



Daniele De Rossi come Francesco Totti. Il tecnico giallorosso ha conquistato una seconda volta i tifosi della Roma meritandosi un murale, in zona Monti, lo stesso rione romano dove è presente quello dedicato proprio a Tottii. In questa occasione, "Mister Presente" come ha chiesto di essere chiamato dopo il derby vinto (un soprannome contrastante con quello storico di Capitan Futuro), è stato raffigurato su uno sfondo a righe giallorosse orizzontali e nelle vesti di Iron Man, il celebre personaggio Marvel interpretato sul grande schermo da Robert Downey Junior. Il tutto a poche ore da Milan-Roma di Europa League.