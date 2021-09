E' derby, sempre. Anche alle elezioni. A Roma tra i candidati dei vari schieramenti spuntano ex calciatori di Roma e Lazio. E' successo anche in passato quando nelle varie liste sono comparsi i nomi di Giuseppe Giannini o Luigi Martini.



RIGHETTI CON GUALTIERI - Si ripete anche ora, in vista delle amministrative capitoline del 3 e 4 ottobre. Per esempio a sostegno del candidato democratico Roberto Gualtieri scende in campo Ubaldo Righetti, 59 anni, ex calciatore, campione d’Italia 1982-83 nella Roma di Liedholm e opinionista sportivo. "Gualtieri come il Barone? Roberto è un ragionatore, ma con animo aggressivo", garantisce Ubaldo.



GREGUCCI CON MICHETTI - A destra Enrico Michetti invece ha scommesso su Antonio Di Carlo, 59 anni, ex centrocampista sempre della Roma ma ai tempi di Sven-Göran Eriksson. I due ex calciatori hanno giocato insieme per 3 anni (dal 1984 al 1987), ma per la maggior parte della loro carriera sono stati avversari. Oggi si sfidano su un altro campo. Al fianco di Di Carlo, però, c'è pure una bandiera laziale: Angelo Gregucci. Ex difensore con quasi 200 presenze in maglia biancoceleste, uno dei protagonisti dei duri derby di inizio anni '90. Ora ne inizia uno alle urne proprio contro Righetti.