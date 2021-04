C'è anche la Roma su Orkun Kokcu, centrocampista 20enne del Feyenoord. I giallorossi sarebbero entrati in corsa per il turco, valutato dal suo club complessivamente tra i 10 e i 12 milioni di euro. Il club olandese, forte del contratto in essere fino al 2025, punta a sfruttare il gran numero di squadre interessate al ragazzo per scatenare un'asta la prossima estate. Su Kokcu, oltre alla Roma, ci sono in Serie A anche Lazio e Sampdoria.