Lo vuole Sarri ma ci sta pensando anche Mourinho. Parliamo di Filip Kostic, già accostato al club di Trigoria nei giorni scorsi. I contatti per l'attaccante serbo del '92 in forza all'Eintracht sarebbero già stati avviati. La chiusura non è prevista a brevissimo, ma dopo aver completato qualche uscita i giallorossi cercheranno di regalarsi il giocatore per una cifra di circa 15 milioni di euro.