Roma, è derby italiano col Milan: c'è molto da vendicare

Francesco Balzani

Sarà derby italiano tra Roma e Milan ai quarti di finale di Europa League. Un sorteggio che vedrà i giallorossi giocare in casa la gara di ritorno del 18 aprile e che riapre la sfida ai rossoneri fin qui drammatica. Nei due precedenti in campionato è andata decisamente male per la Roma. Il ko del primo settembre nella prima di Lukaku in giallorosso acuì la crisi dopo la sconfitta col Verona e il pari in casa con la Salernitana. Al ritorno, invece, il 3-1 per i rossoneri a San Siro costò l'esonero a Josè Mourinho.



NUOVO CORSO - Ora c'è De Rossi che il Milan lo ha affrontato tante volte da calciatore. La Roma ci arriva col vento in poppa grazie alla nuova guida tecnica, ma anche il Milan di Pioli sembra aver ritrovato la forma di inizio stagione. Entrambe vengono da un ottavo di finale gestito alla grande. La Roma ha chiuso la pratica all'andata col Brighton, il Milan non ha tremato al ritorno con lo Slavia Praga. Il vantaggio dei rossoneri è che a cavallo delle due sfide affronterà Sassuolo e Lecce e inoltre non ha troppo ancora da chiedere al campionato mentre gli uomini di De Rossi avranno Lazio e Bologna, due sfide decisive per la zona Champions. Ci sarà anche il ritorno di Lukaku a San Siro e quello di Florenzi all'Olimpico.



PRECEDENTI - Sarà la ventesima volta che si vedrà un derby italiano, la prima volta tra Milan e Roma. I precedenti tra i due club a livello internazionale non ci sono, ma sono tante le sfide vissute in coppa Italia. Dalla storica vittoria della Roma nel 1993 col rigore fallito da Papin in semifinale al successo in finale dei rossoneri nel 2003. Insomma non mancano gli ingredienti per due grandi notti che porteranno Pioli o De Rossi ad affrontare la vincente di Bayer Leverkusen-West Ham.