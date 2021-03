Amadou Diawara non ha preso parte al secondo match della sua Guinea e ha anticipato il rientro a Roma. Ieri la nazionale del centrocampista è scesa in campo contro la Namibia e ha perso 2-1. Una sconfitta ininfluente, dal momento che la qualificazione alla prossima Coppa d’Africa era già stata conquistata precedentemente. Per questo motivo il ct Didier Six ha deciso di risparmiare i suoi giocatori migliori, tra cui proprio Diawara. Il centrocampista è quindi tornato nella capitale e sarà regolarmente in campo oggi a Trigoria per il primo allenamento della settimana.