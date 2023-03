Anche se ieri non ha trovato il gol contro la storica ex, Dybala è di certo una luce nella Roma. Come analizzato da Sky Sport, infatti, l'attaccante argentino è il più incisivo tra le big della Serie A. Considerando reti fatte, assist, rigori e autogol procurati, il numero 21 giallorosso è quello che registra la percentuale di partecipazione ai gol maggiore (46,9%). Seguono Lookman (40,5%), Osimhen (39,7%), Lautaro Martinez (39,1%), Leao (35,7%) e Immobile (29,3%). All'ultimo posto, con una percentuale del 25%, troviamo Vlahovic. Con la sconfitta di ieri, l'attaccante serbo firma la quarta partita consecutiva senza gol.