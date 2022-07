La Dybala a Roma mania non si placa. Dopo i meme sui social, le maglie celebrative e addirittura il gusto del gelato è spuntato un murale.(in via Ciancaleoni) ed è stato realizzato dallo street artist Anonimo 74. Lo stesso di quello di José Mourinho che compare lì a pochi metri.sarà rifinita nelle prossime ore. Nel murale dell'artista romano indossa i panni di un moderno san Paulo vestito di giallorosso e col pallone in mano. Come detto il murale di Dybala segue quelli dedicati in questi mesi a Mourinho ed ha già atttirato tanti tifosi.