L'esordio stagionale della Roma non sarà di quelli da ricordare anche perché domenica alle 18.30 in uno stadio Olimpico tutto esaurito mancheranno tanti dei protagonisti annunciati di questa annata. Contro la Salernitana, infatti, non ci saranno in campo né Paulo Dybala né Lorenzo Pellegrini, entrambi squalificati, ma le assenze per squalifica non si fermeranno qui.





In panchina non ci sarà infatti praticamente tutto lo staff tecnico giallorosso con Josè Mourinho, il suo vice Salvatore Foti, il preparatore dei portieri Nuno Santos e il match analyst Salzarulo che saranno costretti a uno stop forzato per le espulsioni rimediate nelle utlime giornate della passata annata.



E allora chi siederà in panchina? A dare gli ordini alla squadra ci sarà Stefano Rapetti, preparatore atletico della squadra che ha già guidato la Roma in alcuni frangenti del precampionato e che è vicino a Mou fin dai tempi dell'Inter. L'allenatore ufficiale del club dovrebbe invece essere... Bruno Conti, bandiera giallorossa e tornato in dirigenza, che è in possesso del patentino di prima categoria che gli permetterebbe di ricoprire il ruolo di allenatore in Serie A.