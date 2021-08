Tammy Abraham domani sarà un giocatore della Roma. La società giallorossa ha fissato le visite mediche presso la Clinica Villa Stuartper la giornata di domani alle ore 14. Prima farà il tampone a Trigoria. Il giocatore classe 97', attualmente ancora di proprietà del Chelsea ,dovrebbe arrivare verso le 11 nella Capitale anche se al momento mancano dettagli legati a visto e quarantena.



CIFRE - Costo dell’operazione circa 40 milioni più bonus mentre ad Abraham andranno 4 milioni più bonus a stagione per 5 anni. Il Chelsea mantiene un diritto di recompra a 80 milioni valido fino al 2023. Nel frattempo il centravanti inglese ha salutato i suoi tifosi al termine dell'incontro di oggi dei Blues contro il Crystal Palace, nel quale è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Il centravanti ha poi lasciato lo Stanford Bridge con la valigia in mano e prenderà il posto di Edin Dzeko passato all’Inter. E’ il colpo più costoso della storia della Roma.