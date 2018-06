Bryan Cristante sarà un nuovo giocatore della Roma, affare fatto. Nel pomeriggio è arrivato l'accordo economico con l'Atalanta, raggiunta l'intesa definitiva sulla base di 30 milioni di euro (di cui 5 subito per il prestito oneroso e 25 per il riscatto, spalmati su due annualità), bonus compresi, e un contratto di 5 anni al giocatore, che ha preferito la destinazione giallorosa rispetto alla Juventus, che ha provato a inserirsi fino all'ultimo. In questo affare non sono previste contropartite tecniche, ma non è escluso che, in un'operazione a parte, la Roma possa cedere in prestito il giovane attaccante Marco Tumminello, giocatore molto gradito a Gasperini.



Il giocatore della Nazionale è atteso nella Capitale già in serata, verso le 19, e domattina si sottoporrà alle visite mediche di rito.