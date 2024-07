ATTESO A ROMA - Già nelle prossime ore Dahl, nazionale svedese che si alterna fra Under 21 e prima squadra e che in questa stagione ha all'attivo 14 presenze e 2 assist (il campionato svedese è in corso e lui è sceso in campo anche nella serata di sabato contro il Kalmar), è atteso in città. Entro la fine della settimana svolgerà le visite mediche di rito con la successiva firma sui contratti. Daniele De Rossi è pronto ad abbracciare il suo nuovo rinforzo.