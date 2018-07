Dal Brasile alla Svezia. Il sostituto di Alisson tra i pali della porta giallorossa sarà Robin Olsen, l'estremo difensore della nazionale scandinava. L'affare è stato definito qualche minuto fa dopo un tira e molla durante appena qualche giorno.



LE CIFRE - Il Copenaghen chiedeva 16 milioni, ma alla fine ha prevalso la volontà del giocatore. Alla Roma è quindi bastato aumentare l'offerta da 10 a 11,5 milioni più bonus per portarsi a casa Olsen che a 28 anni - dopo una carriera passata tra Svezia, Grecia e Danimarca - si ritrova tra i guanti la più importante occasione della sua carriera.



VISITE MEDICHE - Il portiere, che ha accettato un quadriennale da 1,5 milioni e affiancherà Mirante, dovrebbe sbarcare domani nella capitale per poi sottoporsi martedì alle visite mediche a Villa Stuart dove attendono pure Malcom. Monchi vorrebbe farli imbarcare insieme per gli Stati Uniti dove la Roma è impegnata in tournée fino al 9 agosto.