Le strade di Pau Lopez e dell'Olympique Marsiglia si incroceranno ufficialmente domani. L'estremo difensore spagnolo è atteso domani in Francia per le visite mediche con il club del patron Pablo Longoria, poi arriverà la firma sul contratto. Dopo due anni in giallorosso, Pau Lopez si trasferirà con la formula del prestito oneroso per 500 mila euro, più 12 milioni per il riscatto che diventerà obbligatorio in base alle presenze (20 il minimo). Dopo l'addio di Cengiz Under, la Roma saluta un altro giocatore destinato a vestire la maglia dell'OM. Prosegue dunque lo sfoltimento della lista degli esuberi da parte di Tiago Pinto.