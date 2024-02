Roma, è febbre d'Europa: venduti già oltre 40 mila biglietti per il Brighton

Tra i tifosi giallorossi sale la “febbre Brighton”. A otto giorni dalla gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League, in programma giovedì 7 marzo all’Olimpico - calcio d’inizio alle 18.45 -, sono oltre 40 mila i tagliandi venduti dalla Roma. Si tratta del preludio all’ennesimo sold out, che dovrebbe essere raggiunto con ampio anticipo rispetto al giorno del match. Anche per il ritorno del 14 è previsto il tutto esaurito nel settore ospiti dello stadio inglese.