Lo Spezia cerca un attaccante sul mercato di gennaio: nel mirino Barrow (Bologna) e Shomurodov (Roma). Quest'ultimo (già nel mirino di Bologna e Cremonese) magari in cambio di un'opzione sull'acquisto di Holm o Kiwior.

A centrocampo sondaggio per Tameze del Verona, oltre a Duncan della Fiorentina (piacciono pure Zurkowski e l'attaccante Kouamé) ed Henderson dell'Empoli (una trattativa già avviata).



Intanto è la burocrazia a frenare l'arrivo di Johnny Cardoso allo Spezia. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il centrocampista statunitense è stato in Italia la scorsa settimana, anche per richiedere la concessione del passaporto comunitario, ma soprattutto per accordarsi con il club ligure. I rallentamenti nascono dalle formalità del legame con l'Internacional de Porto Alegre, che lo ha a contratto fino al 2024 (con clausola rescissoria) pronto a ricevere una cifra non lontana dai 5 milioni di euro. Al ritiro spagnolo, dal 13 dicembre, dovrebbe aggregarsi – con relativo nullaosta – insieme al terzino sinistro portoghese Joao Moutinho, dall'Orlando City.