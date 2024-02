Roma e Fiorentina favorite nei posticipi. Viola a quota 2.30 contro la Lazio

Roma-Torino e Fiorentina-Lazio chiuderanno la 26esima giornata della Serie A: due posticipi decisivi per la zona Europa dopo la vittoria del Bologna, ormai solo al quarto posto, e i pareggi dell’Atalanta e del Napoli. Il ritmo imposto a sorpresa dalla squadra di Thiago Motta non permette passi falsi alle inseguitrici, ma le gare di oggi sono tutt’altro che scontate. All’Olimpico alle 18:30 la Roma dovrà fare i conti con la fisicità dei granata, che come i capitolini hanno giocato di giovedì, anche se l’impegno dei giallorossi contro il Feyenoord è durato 120 minuti. De Rossi potrebbe essere costretto più di Juric a fare turnover e il segno 1 è proposto sulla lavagna scommesse a quota 1.94, contro il pareggio a 3.20 e il successo del Torino a 4.50. Situazione ancora più equilibrata in Fiorentina-Lazio, con calcio d'inizio alle 20:45. I toscani hanno ottenuto un solo successo negli ultimi 10 scontri diretti contro i biancocelesti, ma questa sera potrebbe essere migliorata questa statistica, visto che al Franchi la squadra di Italiano è proposta vincente a 2.30, contro il pareggio a 3.20 e il successo degli uomini di Sarri molto vicino a 3.30. Fari puntati su Belotti e Immobile che saranno avversari e con Spalletti spettatore particolarmente interessato: entrambi sono proposti in gol a quota 3.50.