“E’ l’anno zero”, aveva detto il giorno della sua presentazione datata meno di un anno fa dopo polemiche per il presunto doppio impegno col Torino. Il suo anno alla Roma, però, rischia di essere pure l’anno zeta. Stiamo parlando diIl ds salentino, infatti, ha conosciuto in questo 2020 una forte retrocessione nei piani operativi della Roma. Lo dimostra la notizia apparsa oggi su Repubblica secondo la quale Petrachi avrebbe lasciato la capitale e sarebbe tornato a Lecce il giorno dopo la vittoria contro il Cagliari il 29 febbraio e lì con la sua famiglia ha passato le prime fasi del lockdown.A febbraio d’altronde il suo addio sembrava quasi scritto, con la conferenza stampa in cui ha attaccato tv e giornali che non è piaciuta affatto alla dirigenza. Del cambio di proprietà disse: “Ho spiegato ai calciatori: potrebbe succedere qualcosa, come potrebbe non accadere nulla. Non pensate che arriva Paperon de Paperoni e compra chissà quali giocatori”. Poi le difficoltà conhanno tamponato la situazione e Petrachi è rimasto al suo posto. Per ora.La storia di Petrachi è iniziata come peggio non poteva. Il presidente del Torino Cairo non lo voleva liberare tanto che la Roma è stata “costretta” a cedere due giovani della Primavera in granata. Poi l’apertura (e chiusura senza condanne) dell’per il presunto doppio ruolo. Il dubbio è venuto quando Petrachi in un lapsus aveva dichiarato di trattare la cessione diall’Inter già nel mese di maggio. Quando era ancora un tesserato del Torino. Ma sono tanti i passaggi a vuoto mediatici di Petrachi.dopo un’uscita infelice: “Il calcio non è sport da signorine”. Ne erano seguite le scuse ufficiali del ds. Poi la conferenza infuocata del 13 febbraio in cui ha tirato in ballo parole pesanti comenei confronti dei media. “Ero abituato alle difficoltà, ma non alle calunnie. Ed invece ho letto e sentito tante cazzate. Ho detto subito che questo era l’anno zero, sono stato chiamato dalla proprietà per provare a recuperare gli errori degli anni precedenti, soprattutto quelli fatti negli ultimi due”, uno dei passaggi più forti. Il club prese le distanze, e il resto della dirigenza nutrì parecchi dubbi sul proseguo del matrimonio. Infine il distanziamento obbligato con Petrachi assente per due mesi. Pure il mercato non è andato bene e senza l’intervento in extremis di Baldini persarebbe andato pure peggio.Nella prima conferenza stampa Petrachi fu chiaro: “o a dirmi quello che devo fare. Per me Baldini può essere una risorsa. Questa collaborazione deve esserci tra un consulente di mercato e il direttore sportivo.Le cronache parlano di un ritorno in cabina di regia per il consulente preferito da Pallotta tanto che tornano a circolare sia in entrata che in uscita nomi di club inglesi coi quali Baldini ha chiuso in passato più di un affare. L’asse tra Baldini e Petrachi difficilmente potrebbe funzionare, soprattutto se l’ultima parola dovesse sempre spettare al toscano. Conseguenze? L’ex ds del Torino potrebbe decidere di andarsene.sarebbe il terzo direttore sportivo a lasciare la Roma nell’era americana, il secondo in due anni. Scalpita alle sue spalle Morgan De Sanctis.