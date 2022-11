Non ci sono margini, allo stato attuale, per ricucire lo strappo tra Mourinho e Karsdorp. L’olandese è stato messo alla porta anche bruscamente, un caso che ha agitato la Roma giallorossa negli ultimi giorni. A gennaio l’ex Feyenoord andrà via, molto probabilmente in prestito, e per Pinto è già tempo di pensare a un sostituto.Bellerin piace molto perché ha esperienza e caratteristiche tecniche e atletiche adatte per fare l’esterno a tutta fascia. Al Barcellona non sta trovando spazio e sarebbe ben propenso ad accettare la Roma, anche solo per i prossimi sei mesi.